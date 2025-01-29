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لبنان

مفتي عكار: لتفويت الفرص على اي مزعزع لعيشنا المشترك

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:59
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إستقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وفدا من المجلس الاسلامي العلوي برئاسة نائب الرئيس شحادة العلوي ووفدا من المشايخ وفاعليات بلدة الريحانية، في حضور رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ  مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة اسامة الزعبي وعدد من المشايخ ومختار قرية صيدنايا محمد سالم.
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وتحدث المفتي زكريا، فأكد "صورة عكار الحضارية بعيشها المشترك بين مختلف الطوائف والمذاهب"، وقال: "سنبقى نعمل على تدعيم هذا العيش بمزيد من اللحمة والمودة، بعيدا عن اي تجاذبات سياسية او تحريض من هنا او هناك"، وشدد على "تفويت الفرصة على  أي أحد يريد زعزعة عيشنا".

وشكر الوفد للمفتي زكريا "الاهتمام الذي يوليه في مختلف الأمور ومعالجة أي مشكلة بالحكمة وبعد النظر"، منوها بـ"مواقفه الداعمة للعيش الواحد".
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