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لبنان

في بلدة رميش... العدو أطلق النار باتجاه أحد المنازل

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:32
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أطلق جنود جيش العدو الاسرائيلي منذ بعض الوقت رشقات نارية على أحد المنازل في بلدة رميش الحدودية وقد نجا ساكنوه.

وسجلت أضرار في المنزل وتحطمت نوافذه وتطاير زجاجه.
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