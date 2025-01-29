في بلدة رميش... العدو أطلق النار باتجاه أحد المنازل

أطلق جنود جيش العدو الاسرائيلي منذ بعض الوقت رشقات نارية على أحد المنازل في بلدة رميش الحدودية وقد نجا ساكنوه.



وسجلت أضرار في المنزل وتحطمت نوافذه وتطاير زجاجه.

Advertisement