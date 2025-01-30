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لبنان

أطلقوا الرصاص ترهيبًا.. الجيش الإسرائيليّ يتقدم باتجاه هذه البلدة

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:30
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أشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي يتقدمون بجيب عسكري من تل النحاس باتجاه الساتر الترابي في بلدة برج الملوك ويطلقون الرصاص ترهيباً.
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جنود

الجيش الإسرائيلي

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