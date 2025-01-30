أطلقوا الرصاص ترهيبًا.. الجيش الإسرائيليّ يتقدم باتجاه هذه البلدة

أشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي يتقدمون بجيب عسكري من تل النحاس باتجاه الساتر الترابي في بلدة برج الملوك ويطلقون الرصاص ترهيباً.



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