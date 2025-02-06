النائب ياسين: كلي ثقة بخيارات الرئيس سلام وقدراته

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رأى النائب ياسين ياسين، في حديث إذاعي، "أننا في مرحلة جديدة، ولكن التغيير هو مسيرة ولا يمكن أن يحصل منذ المرّة الأولى، والرئيس المكلف نواف سلام يحاول أن يوفّق بين تأليف حكومة إصلاحية والحصول على ضمانات لاستمراريتها في ظل الواقع السياسي الصعب والضغوط الدولية".وقال: "كنا نعاني من مشاكل مثل الثلث المعطل والاحتكار الطائفي الذي يلغي قرارات الحكومة أو يسقطها، لذا يحاول الرئيس المكلف أن يحصل على ضمانات في طريقة تأليف الحكومة".وأسف لأن "البعض لا يزال يطالب بحقائب لمصلحته الخاصة بعيدًا من مصالح الناس"، محذرا من "أننا أمام خطر داهم والقرار 1701 إما أن ينجح أو يفشل".أضاف: في حال فشِل، فالكل يعلم ما سيحصل أمنياً وسياسياً واقتصادياً. أما في حال نجح وتحقق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، فنستمر في الإصلاح المطلوب والحكومة تستمر في عملها حتى الانتخابات المقبلة".ودعا "السياسيين إلى التوقف عن المراوغة لتأليف حكومة لإنقاذ البلد"، مطالباً إياهم "بالتعالي عن المطالب الخاصة والشخصية التي أوصلتنا إلى الدمار والهلاك".ولفت إلى أن "هناك تحديات اليوم أمام الشروط الدولية والمطالب المحلية، فيما الرئيس سلام يحاول أن يقوم بمهمتين: إنجاح مهمته في التأليف، والاستمرار في الحكومة وعدم تعطيل القرارات، ولا أرى أي غبن أو خطأ في ذلك".ختم: "أريد وزراء دولة عليهم القدر والقيمة، وكلي ثقة بخيارات الرئيس سلام وقدراته".