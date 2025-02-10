ستزور لبنان.. المبعوثة الأميركية "راجعة"

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وكانت القناة الـ"12" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما الأخير، تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدّة أسابيع.وأوضحت القناة أنّه تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأنَّ الجيش اللبناني لا يفرض قيوداً على انتهاكات "حزب الله".وأشارت القناة إلى أنَّ "هناك اعتقاد في إسرائيل يفيد بأن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل".وفي وقتٍ سابق هذا المساء، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بوجوب إنسحاب قواتها من جنوب لبنان بحلول يوم 18 شباط الجاري من دون منح أي تمديدٍ آخر لوقف إطلاق النار.وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إنه "على الرغم من الموعد النهائي الصارم، فإن إسرائيل لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة كجزء من محاولات تحسين الوضع على الأرض".ومن المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق أخرى في جنوب لبنان في الأيام المقبلة، فيما ذكرت الإدارة الأميركية أنه يبدو أن الجيش اللبناني سوف ينتشر بالكامل في جنوب لبنان بحلول 18 شباط.وكان من المقرر في البداية أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة 60 يوما وينتهي في 27 كانون الثاني، ولكن تم تمديده الشهر الماضي إلى 18 شباط.وأنهى وقف إطلاق النار القتال الذي استمر لمدة عام بين إسرائيل وحزب الله، ووافقت الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية على تمديد الموعد النهائي بعد أن زعمت إسرائيل أن الجيش اللبناني لم ينتشر بالكامل في جنوب لبنان. ونتيجة لذلك، زعمت إسرائيل أن قواتها بحاجة إلى البقاء في المنطقة.كذلك، كرّرت الولايات المتحدة موقفها خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما زارت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان وإسرائيل.وخلال زيارتها لتل أبيب، قامت أورتاغوس بجولة على الحدود الشمالية مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.