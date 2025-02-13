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لبنان

وزير الصناعة يسأل: ماذا فعل سلاح "حزب الله"؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:03
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أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، مساء اليوم الخميس، أنّه "من المفترض أن يحصل تنسيق بيني وبين الوزراء جو صدي وكمال شحادة ويوسف رجّي ومع "القوات" لأنّها هي من سمّتنا".
تابع الخوري في كلامه عبر الـ "MTV"، ان "معظم الوزراء يعتبرون أنّ هناك شوائب في اتفاق الطائف ولكل واحد مقاربته الخاصة إنّما كلّهم يؤمنون بنهائية الكيان اللبناني وفي المقابل هناك وزراء لا يؤمنون بنهائية الكيان فمن الأخطر على لبنان؟ ".
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اضاف: "سيادة أي دولة لا تتوقف على حدودها فقط وماذا فعل سلاح "حزب الله"؟ أليس هو من دمّر الجنوب وهجّر الناس؟ ويجب أن يكون الجيش هو الوحيد الذي يملك السلاح". 
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