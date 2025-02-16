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لبنان

المستقبل - الجنوب في الذكرى الأربعين لتحرير صيدا: علامة فارقة في تاريخ المدينة

Lebanon 24
16-02-2025 | 05:34
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توجه المنسق العام ل"تيار المستقبل" مازن حشيشو بالتحية لكل الشهداء والاسرى والمعتقلين في الذكرى الأربعين لتحرير مدينة صيدا من رجس الاحتلال الاسرائيلي . 

واعتبر في تصريح بالمناسبة ان "ذكرى تحرير صيدا محطة وطنية جامعة وعلامة  فارقة في تاريخ المدينة نستخلص  منها الدروس والعبر في الوحدة الوطنية ومناسبة لتأمل الإنجازات التي حققها ابناء صيدا من خلال مقاومتهم وصمودهم ونستذكر فيها ابطال ورجالات صيدا  الذين قدموا التضحيات الجسام للحفاظ عليها وإجبار العدو على الانسحاب منها".
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واضاف: "كما لا يسعنا في هذه المناسبة سوى ان نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري ابن مدينة صيدا البار  والذي قاوم على طريقته في تأمين صمود ابناء مدينته واعادة اعمار ما دمره العدوان الغاشم" . 

وتابع: "لقد تجسدت في صيدا رمزية الصمود  وعزيمة الشعب اللبناني في وجه الاحتلال الاسرائيلي وكانت  منطلقا لحركات المقاومة الوطنية واليوم ونحن نستذكر هذا الجزء من التاريخ نراقب في الوقت نفسه التحديات الجديدة التي يواجهها لبنان مع انطلاقة العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة القاضي نواف سلام وإعلان الرئيس سعد الحريري عن عودة  تيار المستقبل إلى الحياة السياسية في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة وكلنا امل ان تشكل هذه الانطلاقة فرصة لإعادة انتظام عمل الدولة والمؤسسات وعودة جميع اللبنانيين معها للانضواء تحت سقف الدولة".
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