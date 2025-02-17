تعدد اجنحة داخل "الحزب" وهذا ما جرى السبت

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قال مرجع أمني إنه بات مؤكدا أن الإنضباط والإلتزام بالقرار لم يعد يسري اليوم بشكلٍ كامل على عناصر ومناصري "حزب الله" بعد استشهاد السيد حسن نصرلله ، وأن جولات الدراجات النارية قبل أسابيع كانت دليلا على تعدد الأجنحة والتيارات في "الحزب".اضاف:" لقد تعزز هذا الإعتقاد في اليومين الماضيين إثر الأحداث التي حصلت على طريق المطار وخاصةً يوم السبت، عندما خرق فصيل من المتظاهرين، بأمر من أحد "الأجنحة" الإتفاق الذي حصل مع القوى الأمنية بأن تكون التظاهرة سلمية، وقد رصدت المصادر الأمنية مجموعة من المنظمين تقوم بمنع المتظاهرين من إقفال الطريق والتعدي على السيارات ومجموعة أخرى تدفع بالمتظاهرين الى إقفال الطريق ومحاولة حرق الإطارات لقطع السير على طريق المطار، إلا أن الجيش حسم الأمر ونفذ الإتفاق بعدم السماح بإقفال طريق المطار ."