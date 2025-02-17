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لبنان

بعد قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي في 5 مواقع لبنانية.. غانتس يكشف عن الأسباب!

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:20
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أعلن الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين،  أن "دولة لبنان لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار" عشية الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من لبنان.

أضاف أن "حزب الله يتسلح ويعود للعمل في منطقة الحدود"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع سحب قواتها من لبنان".
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 شباط. 

لبنان

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