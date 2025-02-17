بعد قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي في 5 مواقع لبنانية.. غانتس يكشف عن الأسباب!

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أضاف أن "حزب الله يتسلح ويعود للعمل في منطقة الحدود"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تستطيع سحب قواتها من لبنان".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 شباط.