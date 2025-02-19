شخصيات قد لا تحضر تشييع نصرالله

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قال مرجع سياسي إن هناك شخصيات سياسية تلقت دعوة لحضور تشييع الامينين العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في ٢٣ شباط.أضاف أن بعض الشخصيات وخصوصا تلك المقربة من العهد الجديد قد لا تحضر التشييع، كي لا تتهم من الخارج بأن لبنان الرسمي شارك في حدث خاص ومهم يتعلق بحزب الله، بينما هناك مطالبات بحصر السلاح بيد الدولة والجيش، وتطبيق القرار 1701 والحد من نفوذ "الحزب".