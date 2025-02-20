تجمع صناعيي المنية ينتخب هيئة إدارية جديدة له

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إنتخب تجمع صناعيي المنية هيئة إدارة جديدة له في الإنتخابات التي جرت لهذه الغاية، وأسفرت النتائج بعد فرز الأصوات عن فوز كل من الأعضاء: أحمد نابلسي، سمير علم الدين، مصطفى الدهيبي، صهيب البقاعي، عادل فاهمة، عامر الحلبي، كمال المبيض، محمد سعد الدين الخير وخالد الحجة.وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة إجتماعاً بعد صدور النتائج وزعت بعده المهام بين اعضائها على الشكل التالي: صهيب عامر البقاعي (رئيساً)، كمال المبيض (نائباً للرئيس)، مصطفى الدهيبي (أميناً للسر)، محمد سعد الدين الخير (محاسباً وأميناً للصندوق).وأصدر البقاعي بياناً شكر فيه أعضاء الهيئة الإدارية للتجمع على "الثقة الغالية التي أولوني إياها بانتخابي رئيساً، لأنها مسؤولية كبيرة وشرف عظيم، وأتعهد بأن أكون على قدرها، وأن أعمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً".وأشار إلى أنه "لا يخفى على أحد أن القطاع الصناعي في المنية يعاني من تحديات عميقة ومزمنة. فقد عانى لسنوات من ضعف البنية التحتية، وغياب الدعم الكافي، مما أثر على قدرته على النمو والمساهمة الفعالة في تنمية إقتصادنا المحلي. لكننا اليوم نقف عند مفترق طرق؛ إما أن نستمر في هذا الواقع الراكد، أو أن نصنع تغييراً حقيقياً يعيد للصناعة مكانتها ويضع المنية على خريطة التطور والإزدهار".وأوضح "إننا على يقين بأن النهضة الصناعية هي السبيل الأوحد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في منطقتنا. الصناعة ليست مجرد إنتاج أو اقتصاد؛ إنها استثمار في المستقبل، وهي المفتاح لخلق فرص العمل، وتمكين الشباب، وتعزيز الإستقرار الإجتماعي. ومن هذا المنطلق، وضعنا منذ اللحظة الأولى كل الخلافات خلف ظهورنا، واتحدنا حول رؤية طموحة وشاملة تهدف إلى بناء قطاع صناعي حديث، قوي، ومبتكر".ورأى أن "التغيير المنشود ليس مهمة سهلة، لكنه ممكن وضروري. سنعمل جاهدين على دعم الصناعيين، وجذب الإستثمارات، وخلق بيئة تشجع على الإبتكار والإبداع. سنبني شراكات مع جميع الفاعلين في هذا القطاع، وسنستمع إلى كل صوت يسعى إلى البناء والتطوير. وأؤمن بأن شباب المنية هم عماد المستقبل ومحرك التغيير. لذلك، ألتزم بتقديم كل الدعم لتمكينهم وإشراكهم في عملية النهضة، فهم القوة الحقيقية التي ستقودنا نحو تحقيق رؤيتنا".وختم أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً دؤوباً، وتعاوناً حقيقياً، وإرادة لا تلين. وبعزيمتنا المشتركة، ووحدتنا الراسخة، سنتمكن من تجاوز كل العقبات، وتحويل التحديات إلى فرص، وصنع مستقبل يليق بالمنية وأبنائها".