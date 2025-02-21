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لبنان

موسيقى "موزارت" تصدحُ في بيروت.. لحظاتٌ تأسر القلوب

Lebanon 24
21-02-2025 | 14:47
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شهدت كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفيّة حفلاً موسيقياً زاخراً بالإبداع، أحيته الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة  المايسترو لبنان بعلبكي.
 
 
وقدمت الأوركسترا بالتعاول مع كورال جامعة سيدة اللويزة "القداس الجنائزي لموزارت".
 
 
وسجل أداء إفرادي للسوبرانو ماري جوزيه مطر، الميزو آكس سانت سيريل، التنيور بشارة مفرج، والباريتون شادي توربي.
 
 
يذكر أنَّ "القداس الجنائزي" ألفه موزارت سنة 1791 في فيينا قبل وفاته ولم يكملها كلها فاكملها طالبه فرانز خافير سوسماير وأرسلها إلى الكونت فرانز فون فازليغ التي ماتت زوجته، وعندما عزفها في قداس موت زوجته عرف الناس أنها من تأليف موزارت.
 
 
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