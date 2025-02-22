وزارة الأشغال: جهود مكثفة لجرف الثلوج

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تواصل فرق وزارة الأشغال العامة والنقل في كافة المراكز التابعة لها أعمال جرف الثلوج في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إبقاء الطرق مفتوحة وآمنة، لا سيما في ظل العاصفة "آدم" التي تضرب البلاد.وفي هذا السياق، شدّدت الوزارة في بيان على" ضرورة تأمين حركة المرور على طريق المديرج – ضهر البيدر – شتورا، نظرًا للحركة الكثيفة المتوقعة خلال اليومين المقبلين". كما دعت المواطنين والسائقين إلى" الالتزام بتوجيهات القوى الأمنية وإرشادات السلامة العامة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرقات".وأكدت الوزارة أن فرقها، المنتشرة في كافة المراكز، "تعمل على مدار الساعة لمواجهة تداعيات العاصفة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار حركة المرور".