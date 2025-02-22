Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال: جهود مكثفة لجرف الثلوج

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1324109-638758329925281994.jpg
Doc-P-1324109-638758329925281994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل فرق وزارة الأشغال العامة والنقل في كافة المراكز التابعة لها أعمال جرف الثلوج في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إبقاء الطرق مفتوحة وآمنة، لا سيما في ظل العاصفة "آدم" التي تضرب البلاد.  
Advertisement

وفي هذا السياق، شدّدت الوزارة في بيان على" ضرورة تأمين حركة المرور على طريق المديرج – ضهر البيدر – شتورا، نظرًا للحركة الكثيفة المتوقعة خلال اليومين المقبلين". كما دعت المواطنين والسائقين إلى" الالتزام بتوجيهات القوى الأمنية وإرشادات السلامة العامة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرقات".  

وأكدت الوزارة أن فرقها، المنتشرة في كافة المراكز، "تعمل على مدار الساعة لمواجهة تداعيات العاصفة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار حركة المرور".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-02-22
08:46 | 2025-02-22
08:31 | 2025-02-22
08:27 | 2025-02-22
07:57 | 2025-02-22
07:52 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24