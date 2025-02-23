أرسلان: اللهم احمِنا من الانقسام والشرذمة

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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان عبر منصّة "اكس": "لا شماتة في الموت، ولا أحقاد، ولا ضغائن. كلنا على هذه الدرب سائرون، والموت حق على الجميع، وهذه الحقيقة لا تخضع لمزاج أو رأي أو خلاف أو اختلاف أو تنافس أو خصومة، أو حتى عداوة. هذا سر من أسرار الخالق جل وعلا، لحكمة عنده لا يعرفها إلا هو، لا إله إلا هو. رحم الله أموات الجميع، ورحم الله كل شهيد سقط في الدفاع عن لبنان وترابه، لأي جهة أو حزب أو طائفة انتمى. اللهم احمِنا من الانقسام والشرذمة والعداوة بيننا كأبناء وطن وهوية واحدة، واجمع شملنا لما هو خير وطمأنينة ورفاهية الشعب اللبناني البريء. لبنان يضم 18 طائفة ومذهبًا، فلنفكر بعقلانية وهدوء. التجاذبات الإقليمية والدولية كانت وستبقى، فعلينا جميعًا، من دون استثناء، أن نعي مخاطرها وانعكاساتها علينا. ليس بمقدورنا إيقافها أو لجمها، لكن بإمكاننا أن نتوحد ونبني وطنًا لكل أبنائه، على قدر طموح أجيالنا الصاعدة، من دون بث روح الكراهية والحقد بيننا. حمى الله لبنان من كل انقسام وشرذمة وعداوة، ليبقى وطن الرسالة".