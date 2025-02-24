"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا

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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى وجود تدفق للكتل من البحر الأسود ما أدى إلى تساقط الثلوج التي لامست ليل الأحد ـ الإثنين السواحل والمناطق الشمالية والمناطق المطلة على الساحل.وقال: "كان هناك Heavy Snowfall وبدأ تسونامي ثلجي يجتاح مناطق لبنانية واليوم الإثنين وصل الثلج إلى مستويات متدنية بسبب انهيار درجات الحرارة."وأضاف: "ما نشهده ليس عاصفة ثلجية تراكمية بل منخفض تعرّض لكتل قطبية باردة جدا وأدى إلى تساقط الثلوج".وتابع خنيص: "آدم لم ينته بعد... آدم سيزنّر الشرق الاوسط بالجليد وسينخُر عظامكم دون مبالغة"، مشيرا إلى ان البرد الشديد سيستمر لغاية مساء يوم الأربعاء المقبل.ولفت خنيصر إلى ان الجليد سيتشكل في المناطق التي تعلو 400 متر ومع انحسار الثلوج (دون تراكمات ملحوظة) سيكون الوضع بغاية القساوة بين الاثنين والاربعاء في الجبال التي تعلو 900 متر لذلك على مدراء المدارس ان ينتبهوا للآتي.وحذر مجددا خنيصر من ان Heavy snowfall او تسونامي ثلجي ستشهده الجبال الغربية وبعض المناطق الشمالية خلال الساعات المقبلة بسبب الجيت ستريم الذي ما زال ينقل الرطوبة نحو لبنان.