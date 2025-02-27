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لبنان

الجيش الإسرائيلي استهدف موقع استطلاع لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
27-02-2025 | 13:03
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كتب المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، عبر حسابه على منصة "إكس":

"في وقت سابق اليوم تم رصد أنشطة في موقع استطلاع تابع لحزب الله في منطقة عينتا جنوب لبنان حيث قامت طائرة لسلاح الجو بمهاجمة الموقع". 
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تابع: "يعتبر موقع الاستطلاع هذا بمثابة خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
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