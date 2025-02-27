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"في وقت سابق اليوم تم رصد أنشطة في موقع استطلاع تابع لحزب الله في منطقة عينتا جنوب لبنان حيث قامت طائرة لسلاح الجو بمهاجمة الموقع".تابع: "يعتبر موقع الاستطلاع هذا بمثابة خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".