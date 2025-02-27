الجنرال الفرنسي في لجنة المراقبة: قدرات الجيش اللبناني تزداد صلابة

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وقال الجنرال بنشان في رده على "النهار" خلال لقاء مع الصحافة في باريس إن الجيش اللبناني يقوم بالعمل المطلوب منه مضيفاً أن مستوى نزع سلاح "حزب الله" في الجنوب تقدم بشكل ملموس خصوصاً أنه في إطار آليتنا للمراقبة هو موثق بمواقعه قبل نزع السلاح وبعده فليس هناك أي شك بالنسبة لذلك.وأضاف الجنرال في لقائه مع الصحافة خلال زيارة سريعة لباريس بهدف مهم" أنه يرأس ما سماه Task force Cedre التي تعمل ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني التي يرأسها الجنرال الأميركي. وتابع أناتفاق 26 نوفمبر لوقف إطلاق النار ينص على أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وحدهم ينتشرون في الجنوب اللبناني.وأكد الجنرال أن الجيش اللبناني قام بجهود كبرى وجدية لنزع سلاح خارج الدولة" فقد قام الجيش بعدد من المهمات الرصد ونزع وتدمير السلاح غير الشرعي الذي وجدوه على الأرض وكل خطوة يقوم بها الجيش في هذا الإطار موثقة بالصور لدى اللجنة.بالتوازي مع هذا العمل قال الجنرال إن الجيش اللبناني نفذ مهمة السيطرة على منطقة جنوبي الليطاني وهو عمل كبير غير مسبوق أسهم بوقف إطلاق النار وقد يحتاج إلى المزيد من الوقت لثلاثة أسباب الأول محدودية التحرك لصعوبة الأرض في بعض المناطق بسبب التدمير الهائل وأيضاً لخطورة الأماكن حيث ما زالت توجد ألغام وقذائف غير منفجرة.وقال إن الجيش يقوم بعمل دقيق جداً ويتقدم بحذر في مناطق مختلفة ثم بقاء القوات الإسرائيلية في خمس نقاط تقيد تحرك الجيش اللبناني وتلزمه ضمان أمن مداخل هذه المناطق حيث توجد القوات الإسرائيلية. واعتبر أن العمل الكبير الذي قام به الجيش اللبناني يعزز صدقية الرئيس والحكومة الجديدة في لبنان لضمان أمن جميع الأراضي اللبنانية.وكشف أنه حتى اليوم تمت أكثر من ١٧٠ عملية للجيش اللبناني لنزع أو تفجير مواقع سلاح غير شرعي. وقال إن القوة الفرنسية مستمرة في عملها مع القوات الأميركية وبالتنسيق مع اليونيفيل والجيش اللبناني حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي كلياً من الأراضي اللبنانية وتتمكن قوات الجيش اللبناني من الانتشار كاملا في الجنوب اللبناني.وأكد أيضاً أن الجيش اللبناني يقوم بعمل كبير في مساعدة سكان الجنوب على العودة إلى منازلهم وضمان أمنهم ببذل جهود کبری.