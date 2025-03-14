قانون الانتخابات محور المعركة المقبلة والاتجاه لصوتين تفضيليين

كتبت" الديار": بعرف ، حسب المقربين منه، ان الحمله عليه ستاخذ ابعادا مختلفة وتصاعدية من خلال التصاريح عن نزع سلاح شمال الليطاني وحرمانه من التعيينات وابعاده عن الاعمار. وتشمل الحملة حركة امل حتى الانتخابات النيابية بهدف تقليص كتلة والمجيء بشخصيات معادية له، والاختيار من بينهم النيابي المقبل بعد الانتخابات النيابية عام 2026، بعد ان ثبت للعاملين على الحل اللبناني استحالة أضعاف الطائفة الشيعية وحزب الله بوجود في رئاسة النيابي، وبالتالي فان المعركة الكبرى ستكون على قانون الانتخابات والوصول إلى قانون لتحجيم الشيعي في . ولذلك فان ولادة ستشهد معارك متفرقة وعنيفة وعالية السقف قبل عام على موعد الانتخابات النيابية التي تقرر النهج الذي يقود البلد في السنوات المقبلة، وستبدا بدرس قانون جديد للانتخابات النيابية قريبا في ظل نهج يدعو الى اعتماد صوتين تفضيليين ويعتبر ان هذا يخدم الطائفة الشيعية، فيما تدعم الحالي، وهناك اتجاه يقوده التيار الوطني الحر جبران باسيل لحصر اصوات المغتربين بكتلة من 5 نواب فقط، فيما يطالب بالكتل المتوسطة او القضاء وغيرها من القوانين، فهل يتم التوصل الى قانون توافقي ام تجري الانتخابات على الحالي؟

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