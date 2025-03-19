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لبنان
"حراك المعلمين المتعاقدين": فوجئنا اليوم صباحًا بإعلان الإضراب
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:57
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قال "حراك المعلمين المتعاقدين" و"لجنة متعاقدي الأساسي" في بيان:" في
لقاء
أمس مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي طلبنا وكررنا ثلاث
مرات
تعديل المرسوم لإعطاء مثابرة للمتعاقدين عن أشهر الصيف. كان ردهم أن أي طلب تعديل بالمرسوم الذي أقر بجلسة الخميس سيوقف تنفيذ قراراته سواء برفع أجر الساعة أو المثابرة الشهرية. لذلك من أجل رفع الأذية عن المتعاقدين طلبنا من الوزيرة إعداد صيغة مرسوم جديد ينص على دفع بدل مثابرة في الصيف من خارج هذا المرسوم كي لا يتوقف العمل برفع أجر الساعة وبالمثابرة. وحجتنا هي العدالة والإنصاف بين المعلمين إذ لا يجوز أن تعطي معلمًا حوافز عمل وانتاج وتحرم الآخر هذا الحق لاعتبارات بيروقراطية وخصوصًا إذا ما علمنا أن المتعاقد نفسه استحصل العام الماضي على بدل انتاجية في الصيف وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن القوانين طائعة ولينة ووضعت لخدمة كل الناس وليس لفئة من الناس".
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أضاف البيان: "أما في خصوص الإضراب ففوجئنا اليوم صباحًا بإعلان الإضراب من دون أن يتشاور معنا أحد، حتى موضوع الإضراب نفسه لم تطرحه أي
لجنة
في اللقاء امس مع الوزيرة. يعني في نقاش
اللجان
مع الوزيرة لم يطرح أي متعاقد فكرة إعلان الإضراب نهار الأربعاء والخميس، ولم يتصل بنا أحد مساءً وليلاً ليطرح علينا موضوع الإضراب أو يتشاور معنا به".
ختم: "أيها الزملاء، طلبنا امس من الوزيرة كرامي إعداد صيغة مرسوم بدل مثابرة في الصيف للمتعاقدين، واليوم أرسلنا للوزيرة من جديد هذا الطلب على أن تشمل جميع فئات المتعاقدين في التعليم الرسمي من ثانوي وأساسي ومهني ومستعان واجرائي وصناديق مدارس وبعد الظهر وعمال المكننة. نتمنى من الوزيرة صياغة المرسوم وحمله إلى مجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء أن يكون عادلاً في مقاربته حقوق المعلمين".
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