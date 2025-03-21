هذه هي أسباب عدم فتح "حزب الله" حرب إسناد جديدة لغزة

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هذا أجبر سكان هذه المستوطنات إلى النزوح نحو الجنوب ، إلى أن بدأت الحرب بمفهومها الشامل والمدّمر، التي بدأتها تل أبيب على بتفجير "البيجر" في 17 أيلول من العام الماضي، ولم تنتهِ، ولو مؤقتًا، إلاّ بعد التوصّل إلى لوقف إطلاق النار لا تزال تخرقه بعدما رفضت الانسحاب من أكثر من خمسة مواقع حدودية تعتبرها مهمة واستراتيجية بحجّة حماية أمنها .أمّا وقد عاد القصف من جديد على قطاع غزة وبعنف أشدّ قساوة ودمارًا من المرّة السابقة فإن "حزب الله" لم يبادر إلى مساندة اهل غزة، يتعرّضون لإبادة جماعية، كما فعل في المرّة السابقة، ولم يفتح الجبهة الجنوبية وسط تكهنات عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لعدم زج في حرب قد أثبتت التجربة السابقة أنها لم تكن متكافئة أقّله من حيث التفوق تكنولوجيًا واستخباراتيًا. وهذا ما أدّى إلى نجاح ضرباتها، التي استهدفت كبار قادة "المقاومة الإسلامية"، وفي مقدمهم الشهيدان حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.وفي التحليل فإن الرأي السائد لدى معظم المنظرين المنتمين إلى محور "الممانعة" يعيد أسباب عدم انغماس "حزب الله" في حرب إسناد جديدة إلى سبب واحد، وهو التزامه الطوعي باتفاق وقف النار على رغم الاستفزازات المتكررة، التي يقوم بها العدو عبر استهدافه مناطق لبنانية في جنوب الليطاني وفي شماله وصولًا إلى الهرمل. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن صبر القيادة الحزبية سيطول، وذلك إفساحًا في المجال أمام المساعي الديبلوماسية، التي تقوم بها الحكومة مع المجتمع الدولي ومع كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، من أجل الضغط على لإجبارها على تطبيق الهدنة ووقف أعمالها الاستفزازية، التي ستؤدّي في نهاية الأمر إلى انهيار هذه الهدنة الهشّة، التي لم تلتزم بها تل أبيب منذ اليوم الأول لإبرامها.أمّا المحّللون والمنظّرون في الجهة المقابلة لمحور "الممانعة" فيعيدون أسباب عدم انجرار "حزب الله" هذه المرّة إلى حرب مساندة جديدة إلى سبب واحد وحيد لا ثانٍ له، وهو أن "الحزب" غير قادر على خوض غمار الحرب بعدما تكبّد خسائر فادحة في ترسانته العسكرية في الدرجة الأولى، وبعد فقده أمينه العام السابق، الذي كان يشكّل له ضمانة معنوية كبيرة لم تعد حاضرة مع القيادة السياسية الحالية الممثلة بالشيخ نعيم قاسم، الذي يفتقد إلى المواصفات الكاريزمية التي كان يتمتع بها الشهيد نصرالله.ويُضاف إلى هاتين الخسارتين خسائر أخرى. وقد يكون انهيار نظام حزب "البعث" في سوريا من بين أهم الأسباب، التي تجعل "حزب الله" يفكر ألف مرّة قبل أن يتورط في حرب جديدة مع ، بعدما فقد أهم شريان امدادي حيوي كان يصل طهران بالضاحية الجنوبية عبر الأراضي السورية، فضلًا عمّا لقيه من خيبة أمل من عدم قيام النظام الإيراني بمساندة "المقاومة الإسلامية" في حربها غير المتكافئة مع عدو وصلت اعتداءاته إلى قلب إيران، مع تصاعد لهجة تهديداته بضرب تجهيزاتها النووية في حال لم تنجح المحاولات المزدوجة الأميركية والروسية هذه المرّة لجرّ طهران إلى طاولة مفاوضات غير مشروطة بدأت تأخذ منحىً تصعيديًا بعد تلقيّ القيادة الإيرانية رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفتها المرجعيات السياسية والروحية في طهران بأنها غير مقبولة، والتي قال عنها وزير الخارجية عباس عراقجي بأنها تحمل تهديدات، وأن الردّ عليها سيكون في الوقت المناسب.وبالتوازي فإن الوضع في اليمن في ضوء ما تتعرض له اليمن من عمليات عسكرية أميركية، وما يقوم به الحوثيون من ردّ مباشر يستهدف العمق كما البوارج الأميركية في البحر الأحمر ينذر بعواقب وخيمة، لا سيما أن لمضيق هرمز وباب المندب أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة إلى التجارة العالمية، خصوصًا أن ثمة قرارًا أميركيًا قد اتخذ لتحرير هذين المضيقين من القبضة الإيرانية.