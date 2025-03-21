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لبنان

سلام: تحيّة محبة وتقدير إلى الأمّهات في عيدهن

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:55
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "إكس": "أمهاتنا أغلى ما فينا. دائماً معنا ولو غابوا. تحيّة محبة وتقدير إلى كل الأمّهات في عيدهن. أعطونا الحياة. وتعلمنا منهن ان نجعلها حياة افضل".
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