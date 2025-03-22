سلام: لمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل والدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم

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حذر رئيس نواف سلام من تجدد العمليات على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على واللبنانيين.وأجرى سلام اتصالاً بوزير الوطني اللواء ميشال منسى، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم.كما أجرى سلام اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على للانسحاب من المحتلة بشكل ، لما يشكله هذا الاحتلال خرق للقرار الدولي ١٧٠١، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به .