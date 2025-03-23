ثلاثة أشهر حاسمة وخطرة أمام لبنان

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كتب كمال ذبيان في" الديار": التهديد "الاسرائيلي" بتوسيع الحرب نحو بيروت، وتحميل الحكومة مسؤولية ما سيحدث، تضعه مصادر ديبلوماسية لبنانية، في اطار فرض شروط العدو على للوصول الى سلام معه، بعد ان انهى القدرة لحزب الله، وان تمتلك الدولة قرار السلم والتوجه به نحو "اسرائيل"، وبدء مفاوضات حوله عبر اللجان الثلاث المدنية التي اقترحتها واشنطن، التي تستعجل ايضاً نزع سلاح حزب الله، حتى اخراجه من المعادلة السياسية الداخلية، وهذا ما صرّحت به اورتاغوس في اول زيارة لها الى كموفدة اميركية من القصر .اذا، الحكومة امام اختبار التهديد "الاسرائيلي" بتوسيع الحرب اذا لم تلب الشروط، كما تريد الادارة الاميركية امتحان اداء المسؤولين اللبنانيين في التعامل مع حزب الله، لان المساعدات للبنان تعطى عنوان "الاصلاح"، ولكن بدايتها تبدأ بعد اجتثاث حزب الله عسكرياً وسياسياً، وان فترة السماح هي ستة كي تقوم الحكومة ، او ان العدو جاهز لهذه المهمة التي ستكون بيروت ساحتها، والتي يتوعد قادة العدو بالعودة اليها كما حصل صيف 1982، بعد ان اصبحت القوات "الاسرائيلية" قرب دمشق ومنها على طريق بيروت، وهو سيناريو تداولته تقارير "اسرائيلية"، التي تحدثت عن مناورات اجراها جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية مع ، وان الاشهر الثلاثة المقبلة، ستكون حاسمة وخطرة على الذي توجد فيه اطراف سياسية لا تمانع ان يقوم العدو "الاسرائيلي" بمهمة نزع سلاح حزب الله، الذي فقد قدرته على التحكم بالقرار اللبناني، واقفلت بوجهه سورية بعد سقوط نظامها والسلطة الجديدة فيها، وتوجه اهتمامها نحو ازالة الوجود العسكري لحزب الله في البقاع، وهذا ظهر في المواجهات فيه.