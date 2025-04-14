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لبنان
لـ"توفير الدولار" في لبنان.. السرّ في "معدن"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-04-2025
|
15:30
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مع التخبط الذي أثر على أسعار
الذهب
، لجأ لبنانيون إلى اقتناء "أونصات" من الفضة عبررطلبها من متاجر الصاغة.
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مقتنيات الفضة تُباع بقيمة فعلية تصل إلى 40 دولاراً، لكنها غير متواجدة لدى كافة محال الصاغة، إذ أن بعضهم يعتمد فقط على بيع أونصات الذهب لا غير.
يقول أحد الصاغة لـ
"
لبنان24
"
إنَّ الطلب على أونصات الفضة ارتفع تدريجياً خلال الشهرين الماضيين وذلك بسبب عدم وجود قابلية لدى الناس لشراء أونصات الذهب بسبب تبدلات سعرها، كاشفاً أنَّه "من الجيد حالياً شراء سبائك الفضة لأنه من المتوقع جداً ارتفاع سعر قريباً".
مع هذا، فقد حذر المتحدث من إمكانية وجود "فضة مغشوش" في الأسواق، مشيراً إلى أنه يجب على المُشتري طلب شهادة خاصة بالأونصة توثق حقيقتها، وقال: "أيضاً، يجب تجنب شراء الفضة من خلال الإنترنت لأن هناك مواقع لا تعرض سبائك حقيقية، ما يشير إلى أن شراء سبائك مزيفة سيؤدي إلى هدر دولارات".
وذكر المصدر أنَّ العديد من الأشخاص يلجأون إلى الفضة لـ"
تجميد
أموالهم" وعدم تسييلها كوسيلة للإدخار، وقال: "
السعر
رخيص ويوفر سهولة ملحوظة لشراء سبائك الفضة، في حين أنَّ تجميد الأموال عبر
المعادن
يساهم في ترشيد الإنفاق المالي، وهذا ما يقوله زبائن يسعون لاقتناء الفضة بشكل مُستمر".
وبما أن سعر أونصة "الفضة" يبلغ 40 دولاراً، فإن سعر
الغرام
يتجاوز الـ0.85 دولاراً، في حين أن سعر الكيلو منه يتجاوز الـ1130 دولاراً أميركياً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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