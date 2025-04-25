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لبنان

سفير بريطانيا رحب باقرار قانون السرية المصرفية: إشارة قوية لالتزام الإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:20
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كتب السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول عبر منصة "اكس":" يسعدني أن أرى مجلس النواب اللبناني يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد".
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واكد "ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة".

وختم:" هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها".
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