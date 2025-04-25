سفير بريطانيا رحب باقرار قانون السرية المصرفية: إشارة قوية لالتزام الإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان

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كتب لدى عبر منصة "اكس":" يسعدني أن أرى يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد".واكد "ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة".وختم:" هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها".