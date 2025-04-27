18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ايهاب حمادة: لمصلحة مَن تسليم نقاط قوة البلد للعدوّ؟
Lebanon 24
27-04-2025
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
إيهاب حمادة
، خلال إحياء ذكرى أربعين الشهيدين خالد تيسير نمور (راغب) ومحمد
علي نعيم
خشيش (آدم) في
حسينية
بلدة
العين
في
البقاع
الشمالي
، أن "البعض، بدل أن يكون لبنانياً في هذه اللحظة، لا يملك إلا التهويل علينا، من خلال استعراض قوة العدو، ليقول لنا سلموا سلاحكم والمعنى من ذلك سلموا وجودكم، ونقول لهذا البعض، خسئت لأنك كعادتك لم تقرأ تاريخنا، ولم تعرف حسيننا".
Advertisement
وسأل
حمادة
"هذا البعض": "بكل حب ووعي وانفتاح على الحوار والخطاب، أيها الشريك في هذا الوطن، لمصلحة من تحاول أن تجمع نقاط قوتك وتسلمها إلى العدو؟ وهل يعقل أن نكون في
لبنان
، وقد احتلت لنا أرض، أن نتجاهر في كيفية اصطياد نقاط القوة؟ ثم الأكثر من ذلك لا نسمع معنيّاً في السلطة ولا صوتاً يتحدث ولو بنسبة واحد على ألف مما يتحدث عن نقاط قوتنا عن احتلال وخروق واعتداء".
أضاف: "انظروا إلى القاموس الموجود الآن على المستوى السياسي اللبناني، كم من مفردة احتلال إسرائيلي قائم في هذه اللحظة، والنتيجة هي واحد على ألف من الكلام الذي يدعو الى أن نسلم رقابنا لعدونا".
مواضيع ذات صلة
ايهاب حمادة: حزب الله لن يتخلى عن نقطة قوّته
Lebanon 24
ايهاب حمادة: حزب الله لن يتخلى عن نقطة قوّته
28/04/2025 06:33:12
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهاب حمادة: على الدولة تحمّل مسؤولياتها والضغط على الدول للجم العدو
Lebanon 24
ايهاب حمادة: على الدولة تحمّل مسؤولياتها والضغط على الدول للجم العدو
28/04/2025 06:33:12
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهاب حمادة: ما حصل اعتداء على اراض لبنانية قانونًا ونناشد الجيش تعزيز انتشاره
Lebanon 24
ايهاب حمادة: ما حصل اعتداء على اراض لبنانية قانونًا ونناشد الجيش تعزيز انتشاره
28/04/2025 06:33:12
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: سنواجه بكل قوة وحزم أي تهديد يمس أمن ومصالح بلادنا
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: سنواجه بكل قوة وحزم أي تهديد يمس أمن ومصالح بلادنا
28/04/2025 06:33:12
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
Lebanon 24
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
22:04 | 2025-04-27
27/04/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
Lebanon 24
حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
22:06 | 2025-04-27
27/04/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
Lebanon 24
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
22:08 | 2025-04-27
27/04/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات قوية صباحاً في بيروت.. تفجير ذخائر في الضاحية
Lebanon 24
أصوات قوية صباحاً في بيروت.. تفجير ذخائر في الضاحية
23:19 | 2025-04-27
27/04/2025 11:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
Lebanon 24
إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
22:51 | 2025-04-27
27/04/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أحلى لحظة بحياتي"... ممثل سوريّ "يطلب يدّ" داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
"أحلى لحظة بحياتي"... ممثل سوريّ "يطلب يدّ" داليدا خليل (فيديو)
08:40 | 2025-04-27
27/04/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصادياً.. أمر إيجابي يحصل في لبنان
Lebanon 24
اقتصادياً.. أمر إيجابي يحصل في لبنان
03:15 | 2025-04-27
27/04/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ابنا مكسيم خليل يلفتان الأنظار بجمالهما
Lebanon 24
بالصور... ابنا مكسيم خليل يلفتان الأنظار بجمالهما
07:07 | 2025-04-27
27/04/2025 07:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟
Lebanon 24
تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟
15:52 | 2025-04-27
27/04/2025 03:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات... هذا الهدف الذي سيقصفه العدوّ الإسرائيليّ في الضاحية
Lebanon 24
معلومات... هذا الهدف الذي سيقصفه العدوّ الإسرائيليّ في الضاحية
10:29 | 2025-04-27
27/04/2025 10:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-04-27
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
22:06 | 2025-04-27
حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
22:08 | 2025-04-27
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
23:19 | 2025-04-27
أصوات قوية صباحاً في بيروت.. تفجير ذخائر في الضاحية
22:51 | 2025-04-27
إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
22:46 | 2025-04-27
الـ 1559 تحت الفصل السابع؟
فيديو
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
28/04/2025 06:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24