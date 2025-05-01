محاصرة "التيار"؟

Advertisement

يبدو ان هناك توجها جديا لدى خصوم " " الى محاصرته في والاختيارية في مختلف المناطق وهذا ما سيؤدي الى اظهاره في غاية الضعف.وبحسب المصادر فإن ما يحصل في كل من وجونية والجديدة وغيرها من البلدات الكبيرة والمدن يوحي بأن التحالفات تعقد على قاعدة محاصرة " ".وبحسب المصادر فإن محاولات جدية تحصل لكي تكون ايضا احدى المدن الاساسية التي يتم حصار "التيار"فيها انتخابيا وتحالفيا لتنضم الى باقي البلديات.