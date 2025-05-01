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لبنان

محاصرة "التيار"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 01:45
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يبدو ان هناك توجها جديا لدى خصوم "التيار الوطني الحر" الى محاصرته في الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المناطق اللبنانية وهذا ما سيؤدي الى اظهاره في غاية الضعف.
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وبحسب المصادر فإن ما يحصل في كل من زحلة وجونية والجديدة وغيرها من البلدات الكبيرة والمدن يوحي بأن التحالفات الانتخابية تعقد على قاعدة محاصرة "التيار".
وبحسب المصادر فإن محاولات جدية تحصل لكي تكون جزين ايضا احدى المدن الاساسية التي يتم حصار "التيار"فيها انتخابيا وتحالفيا لتنضم الى باقي البلديات.
 
المصدر: لبنان 24
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