مراكز الاقتراع فُتحت في جبل لبنان... وعون: نتمنى التوفيق للجميع

انطلقت العملية في ، مع فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين لاختيار مجالسهم البلدية والاختيارية.

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وتفقد رئيس الجمهورية في ، يرافقه ، مؤكداً من هناك: "لا دور لنا في العملية الانتخابية سوى تأمين حسن سيرها أمنيًا، وسنواكبكم طوال النهار". وأضاف: "نقف على مسافة واحدة من الجميع ونتمنى التوفيق للمرشحين".