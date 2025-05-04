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لبنان

مراكز الاقتراع فُتحت في جبل لبنان... وعون: نتمنى التوفيق للجميع

Lebanon 24
04-05-2025 | 00:11
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انطلقت العملية الانتخابية في محافظة جبل لبنان صباح اليوم، مع فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين لاختيار مجالسهم البلدية والاختيارية.
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وتفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار، مؤكداً من هناك: "لا دور لنا في العملية الانتخابية سوى تأمين حسن سيرها أمنيًا، وسنواكبكم طوال النهار". وأضاف: "نقف على مسافة واحدة من الجميع ونتمنى التوفيق للمرشحين".
 
وتوجّه الرئيس عون إلى المواطنين اللبنانيين قائلاً: "هذه فرصتك، ضع الاسم الذي تراه مناسبًا ويؤمن مصلحة منطقتك. لا تدع العامل المالي أو الحزبي يؤثر على قرارك، فأنت وحدك أيها المواطن من يتحمّل هذه المسؤولية". 
 
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