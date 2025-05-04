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لبنان
الانتخابات البلدية تنطلق اليوم.. و "حزب الله" يجري تقويماً شاملة لأدائه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-05-2025
|
01:00
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انطلقت اليوم
الانتخابات البلدية
في
محافظة جبل لبنان
، وحضر رئيس الجمهورية
جوزاف عون
إلى
وزارة الداخلية
لمتابعة انطلاقتها والاطلاع على تنفيذ الإجراءات المتخذة على الصعيدين الأمني والإداري.
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كذلك، تفقد عون سراي
بعبدا
مركز محافظة
جبل لبنان
مع وزيري الداخلية والعدل، مؤكداً "للمواطن اللبناني ان هذه فرصتك فضع الاسم الذي تراه مناسبا ويؤمن مصلحة منطقتك ولا تدع العامل المالي أو الحزبي أن يؤثر على قرارك".
وعلى صعيد التحضيرات، تم تخصيص غرفة خاصة للصحافيين في مبنى محافظة جبل
لبنان
لمتابعة المستجدات المتعلقة بالانتخابات، بينما ارتفع عدد البلديات الفائزة بالتزكية إلى 68 بلدة من أصل 333، إثر قرار وزارة الداخلية بوقف الانتخابات في بلدية
الناعمة
– حارة الناعمة.
على صعيد آخر، وفي تطور أمني، استدعى
المدير العام للأمن
العام اللبناني اللواء حسن
شقير
ممثل حركة
حماس
في لبنان، أحمد عبد الهادي، لتبليغه تحذيرات الدولة بضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس
الأمن القومي
. وقد تعهد عبد الهادي بالتوافق مع مقررات الحكومة وبتسليم لبنان، خلال 48 ساعة، أربعة فلسطينيين متورّطين في عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من جنوب البلاد، بينهم الرأس المُدبّر لها.
وفي الجنوب، لا تزال البلدات والقرى تحت الاستهداف
الإسرائيلي
، حيث أصيب شخصان إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة
خرطوم
. كما شن العدو غارةأخرى من مسيرة على سيارة في قبريخا، وغارة بين بلدتي مركبا وطلوسة، وذلك على بعد 20 مترًا من موقع للجيش، بالقرب من طريق مركبا – طلوسة.
من جهة أخرى، أكد
الأمين العام
لحزب الله، الشيخ
نعيم قاسم
، أن الحزب سيعمل على تجاوز التحديات عبر مشروع
المقاومة
، مشيراً إلى أن السلاح موجه لمواجهة
الاحتلال
الإسرائيلي وليس للداخل.
وأعلن عن إجراء تقويم شامل لأداء الحزب في مختلف المجالات بهدف تحسين الأداء ومواجهة الفساد واستعادة أموال المودعين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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