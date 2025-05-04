Advertisement

لبنان

الانتخابات البلدية تنطلق اليوم.. و "حزب الله" يجري تقويماً شاملة لأدائه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1355445-638819414389814663.jpg
Doc-P-1355445-638819414389814663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انطلقت اليوم الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان، وحضر رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى وزارة الداخلية لمتابعة انطلاقتها والاطلاع على تنفيذ الإجراءات المتخذة على الصعيدين الأمني والإداري.
Advertisement
 
 
كذلك، تفقد عون سراي بعبدا مركز محافظة جبل لبنان مع وزيري الداخلية والعدل، مؤكداً "للمواطن اللبناني ان هذه فرصتك فضع الاسم الذي تراه مناسبا ويؤمن مصلحة منطقتك ولا تدع العامل المالي أو الحزبي أن يؤثر على قرارك".

وعلى صعيد التحضيرات، تم تخصيص غرفة خاصة للصحافيين في مبنى محافظة جبل لبنان لمتابعة المستجدات المتعلقة بالانتخابات، بينما ارتفع عدد البلديات الفائزة بالتزكية إلى 68 بلدة من أصل 333، إثر قرار وزارة الداخلية بوقف الانتخابات في بلدية الناعمة – حارة الناعمة.

على صعيد آخر، وفي تطور أمني، استدعى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، لتبليغه تحذيرات الدولة  بضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي. وقد تعهد عبد الهادي بالتوافق مع مقررات الحكومة وبتسليم لبنان، خلال 48 ساعة، أربعة فلسطينيين متورّطين في عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من جنوب البلاد، بينهم الرأس المُدبّر لها.

وفي الجنوب، لا تزال البلدات والقرى تحت الاستهداف الإسرائيلي، حيث أصيب شخصان إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة خرطوم. كما شن العدو  غارةأخرى  من مسيرة على سيارة في قبريخا، وغارة  بين بلدتي مركبا وطلوسة، وذلك على بعد 20 مترًا من موقع للجيش، بالقرب من طريق مركبا – طلوسة.
 
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب سيعمل على تجاوز التحديات عبر مشروع المقاومة، مشيراً إلى أن السلاح موجه لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وليس للداخل.
 
 
وأعلن عن إجراء تقويم شامل لأداء الحزب في مختلف المجالات بهدف تحسين الأداء ومواجهة الفساد واستعادة أموال المودعين.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لائحة "إحياء شحيم" تنطلق لخوض الانتخابات البلدية
lebanon 24
04/05/2025 10:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية بين "حزب الله وأمل": الأولوية للتزكية
lebanon 24
04/05/2025 10:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحتا "نبض عين الدلب" و"حالات الغد" تنطلقان نحو الانتخابات البلدية
lebanon 24
04/05/2025 10:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية في جبل لبنان: الاختبار الأول للعهد و "نصف بروفة" للاستحقاق النيابي
lebanon 24
04/05/2025 10:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-05-04
03:42 | 2025-05-04
03:35 | 2025-05-04
03:19 | 2025-05-04
03:16 | 2025-05-04
03:15 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24