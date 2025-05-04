الانتخابات البلدية تنطلق اليوم.. و "حزب الله" يجري تقويماً شاملة لأدائه

انطلقت اليوم في ، وحضر رئيس الجمهورية إلى لمتابعة انطلاقتها والاطلاع على تنفيذ الإجراءات المتخذة على الصعيدين الأمني والإداري.

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كذلك، تفقد عون سراي مركز محافظة مع وزيري الداخلية والعدل، مؤكداً "للمواطن اللبناني ان هذه فرصتك فضع الاسم الذي تراه مناسبا ويؤمن مصلحة منطقتك ولا تدع العامل المالي أو الحزبي أن يؤثر على قرارك".



وعلى صعيد التحضيرات، تم تخصيص غرفة خاصة للصحافيين في مبنى محافظة جبل لمتابعة المستجدات المتعلقة بالانتخابات، بينما ارتفع عدد البلديات الفائزة بالتزكية إلى 68 بلدة من أصل 333، إثر قرار وزارة الداخلية بوقف الانتخابات في بلدية – حارة الناعمة.



على صعيد آخر، وفي تطور أمني، استدعى العام اللبناني اللواء حسن ممثل حركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، لتبليغه تحذيرات الدولة بضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس . وقد تعهد عبد الهادي بالتوافق مع مقررات الحكومة وبتسليم لبنان، خلال 48 ساعة، أربعة فلسطينيين متورّطين في عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من جنوب البلاد، بينهم الرأس المُدبّر لها.



وفي الجنوب، لا تزال البلدات والقرى تحت الاستهداف ، حيث أصيب شخصان إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة . كما شن العدو غارةأخرى من مسيرة على سيارة في قبريخا، وغارة بين بلدتي مركبا وطلوسة، وذلك على بعد 20 مترًا من موقع للجيش، بالقرب من طريق مركبا – طلوسة.

من جهة أخرى، أكد لحزب الله، الشيخ ، أن الحزب سيعمل على تجاوز التحديات عبر مشروع ، مشيراً إلى أن السلاح موجه لمواجهة الإسرائيلي وليس للداخل.

وأعلن عن إجراء تقويم شامل لأداء الحزب في مختلف المجالات بهدف تحسين الأداء ومواجهة الفساد واستعادة أموال المودعين.