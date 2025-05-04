"كلمة السر" الانتخابية لم تصدر بعد

عُلِم أنَّ بعض الأحزاب السياسية في لم تُصدر حتى الآن "كلمة السر" المرتبطة بـ"توقيت الانتخاب" للمنتسبين والمناصرين.

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واشارت المصادر إلى أن التوجيهات هذه ستصدرُ مع بدء عملية الاقتراع وخلال ساعات النهار، متوقعة أن تشتد "حماوة الاقتراع" عند ساعات الظهيرة وذلك بعدما تكون الرؤية الانتخابية قد اكتملت لدى المندوبين داخل الأقلام.

الى ذلك ، عمدت ماكينات انتخابية حزبية إلى استحداث غرف عمليات مركزية داخل البلدات موصولة بـ"سيرفر خاص"، وظيفته توريد المعلومات ونسبة الاقتراع بالانتخابات البلدية لحظة بلحظة.

وأشارت المعلومات إلى أنَّ الماكينات الحزبية ستعمد إلى إصدار النسب اعتماداً على المندوبين المتجولين والثابتين، وذلك من خلال إحصاء عدد المقترعين كل ساعة.