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لبنان

"كلمة السر" الانتخابية لم تصدر بعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2025 | 01:30
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عُلِم أنَّ بعض الأحزاب السياسية في جبل لبنان لم تُصدر حتى الآن "كلمة السر" الانتخابية المرتبطة بـ"توقيت الانتخاب" للمنتسبين والمناصرين. 
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واشارت المصادر  إلى أن التوجيهات هذه ستصدرُ مع بدء عملية الاقتراع وخلال ساعات النهار، متوقعة أن تشتد "حماوة الاقتراع" عند ساعات الظهيرة وذلك بعدما تكون الرؤية الانتخابية قد اكتملت لدى المندوبين داخل الأقلام.
 
الى ذلك ، عمدت ماكينات انتخابية حزبية إلى استحداث غرف عمليات مركزية داخل البلدات موصولة بـ"سيرفر خاص"، وظيفته توريد المعلومات ونسبة الاقتراع بالانتخابات البلدية لحظة بلحظة.
 
وأشارت المعلومات إلى أنَّ الماكينات الحزبية ستعمد إلى إصدار النسب اعتماداً على المندوبين المتجولين والثابتين، وذلك من خلال إحصاء عدد المقترعين كل ساعة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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