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لبنان
في أقضية جبل لبنان.. إليكم آخر نسب الاقتراع حتى الآن
Lebanon 24
04-05-2025
|
02:44
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كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن
غرفة العمليات
المركزية في
وزارة الداخلية
، آخر نسب الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في
جبل لبنان.
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وجاءت الأرقام على النحو التالي حتى الساعة 9.30 صباحاً:
-
الشوف
: 4.64%
-
المتن الشمالي
: 3.80%
-
بعبدا
: 4.43%
-
جبيل
: 7.50%
- عاليه: 5.40%
- كسروان: 8.12%
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