في أقضية جبل لبنان.. إليكم آخر نسب الاقتراع حتى الآن

كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن المركزية في ، آخر نسب الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في

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وجاءت الأرقام على النحو التالي حتى الساعة 9.30 صباحاً:

- : 4.64%

- : 3.80%

- : 4.43%

- : 7.50%

- عاليه: 5.40%

- كسروان: 8.12%