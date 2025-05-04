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لبنان

في أقضية جبل لبنان.. إليكم آخر نسب الاقتراع حتى الآن

Lebanon 24
04-05-2025 | 02:44
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كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية، آخر نسب الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.
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وجاءت الأرقام على النحو التالي حتى الساعة 9.30 صباحاً:
 
- الشوف: 4.64%
 
 
- بعبدا: 4.43%
 
- جبيل: 7.50%
 
- عاليه: 5.40%
 
- كسروان: 8.12%
 
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