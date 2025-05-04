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لبنان

مدلياً بصوته من بكفيا... هذا ما قاله سامي الجميّل عن رئاسة اتحاد بلديات المتن

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:44
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قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من بكفيا حيث أدلى بصوته للانتخابات البلدية والاختيارية: "تقدمنا بالاقتراح النسبي لكن لم يتم اقراره واللوائح المقفلة لا تحل المشكلة".
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وتطرق الجميّل إلى رئاسة اتحاد بلديات المتن قائلاً: "عيننا ليست على الرئاسة، ولكن هناك غياب تام للاتحاد ويجب تغيير هذا الوضع ونعمل على ارساء هذا التغيير خصوصا بالنسبة للأكاذيب التي نسمعها منذ صباح اليوم".
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