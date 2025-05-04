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لبنان

الانتخابات البلدية والإختيارية.. مقارنة نسب الاقتراع في جبل لبنان بين عامي 2016 و2025

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:26
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات جدولاً يظهر مقارنة نسب الاقتراع في محافظة جبل لبنان بين عامي 2016 و2025 خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية، لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.
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