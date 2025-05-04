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لبنان

تعليق مُثير... هذا ما كتبه وزير الصناعة

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:04
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 كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "اكس":
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"النزاهة هي عمل الشيء الصحيح حتى عندما لا يراقبك أحد..!

Integrity is doing the right thing even when no one is watching".
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