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لبنان
دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في الهرمل.. وبيان توضيحي للجيش
Lebanon 24
05-05-2025
|
01:17
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صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
، البيان الآتي:
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"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من
مديرية المخابرات
معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود
اللبنانية السورية
في منطقة حرف السماقة –
الهرمل
، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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