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لبنان

دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في الهرمل.. وبيان توضيحي للجيش

Lebanon 24
05-05-2025 | 01:17
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حرف السماقة – الهرمل، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
 
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