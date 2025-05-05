دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في الهرمل.. وبيان توضيحي للجيش

Advertisement

صدر عن ، البيان الآتي:"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود في منطقة حرف السماقة – ، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".