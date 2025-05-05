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لبنان

الحجار: نتائج انتخابات جبل لبنان خلال ساعات عبر موقع وزارة الداخلية

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:41
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أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار أن عملية إصدار نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في أقضية جبل لبنان ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تُعلَن تباعاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.
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وأوضح الحجار أنه طلب أن يشرف شخصيًا على تسلّم النتائج من لجان القيد، مشيرًا إلى أنه تم تطوير برنامج خاص على الحاسوب يُستخدم لتدقيق النتائج بدقة قبل إعلانها النهائي، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

وأشار الحجار إلى أن لجان القيد لا تزال تواصل عملها في عملية الفرز، وسط انضباط عالٍ وتعاون فعّال من مختلف الجهات المعنية.

وفي السياق، توجّه بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الديموقراطي، قائلاً: "جهود جبّارة بُذلت من أصغر موظّف إلى أعلى مسؤول في الوزارة، ما يؤكد التزام الدولة بإنجاز هذا الاستحقاق رغم كل التحديات".

وختم الحجار بالتأكيد على "حرص الوزارة على احترام إرادة الناخبين والعمل على إعلان نتائج دقيقة وموثوقة، تكرّس خيار الناس وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل البلدي والاختياري".
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