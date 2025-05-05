وزبر الاتصالات بحث مع وفد أوروبي في تعزيز التّعاون

Advertisement

استقبل وزير الاتّصالات ، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الاتّحاد في ، يرافقها قسم التعاون لشؤون الاقتصاد والاتّفاق الأخضر والتنمية المحلية في بعثة الاتّحاد الأوروبي في لبنان سيريل دوايلين، وتمّ خلال اللّقاء البحث في سبل التعاون بين الوزارة والاتّحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلّق بمبادرات التّنمية المستدامة، والمشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر.كما خُصّص اللّقاء لبحث سبل تعزيز التّعاون بين الوزارة والاتّحاد الأوروبي في مجال الاتّصالات، وجرى التّطرق إلى مشروع "ميدوزا"، الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى ربط لبنان بشبكة الألياف البحرية في حوض المتوسط.