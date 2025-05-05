Advertisement

لبنان

وزبر الاتصالات بحث مع وفد أوروبي في تعزيز التّعاون

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1356078-638820532547761225.jpg
Doc-P-1356078-638820532547761225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الاتّحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، يرافقها نائب رئيس قسم التعاون لشؤون الاقتصاد والاتّفاق الأخضر والتنمية المحلية في بعثة الاتّحاد الأوروبي في لبنان سيريل دوايلين، وتمّ خلال اللّقاء البحث في سبل التعاون بين الوزارة والاتّحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلّق بمبادرات التّنمية المستدامة، والمشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر.
Advertisement

كما خُصّص اللّقاء لبحث سبل تعزيز التّعاون بين الوزارة والاتّحاد الأوروبي في مجال الاتّصالات، وجرى التّطرق إلى مشروع "ميدوزا"، الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى ربط لبنان بشبكة الألياف البحرية في حوض المتوسط.
وأكّد الجانبان "حرصهما على مواصلة التّنسيق لما فيه مصلحة لبنان".
مواضيع ذات صلة
وزير الاتّصالات بحث مع سفير فرنسا في تعزيز التعاون
lebanon 24
05/05/2025 18:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث مع وفد "اليونيسف" في تعزيز التعاون
lebanon 24
05/05/2025 18:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع سفير قطر في تعزيز التعاون بين وزارتي داخلية البلدين واستقبل نوابا
lebanon 24
05/05/2025 18:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل بحث مع عبد الله في تعزيز التعاون بين المؤسستين
lebanon 24
05/05/2025 18:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-05-05
10:53 | 2025-05-05
10:47 | 2025-05-05
10:28 | 2025-05-05
10:19 | 2025-05-05
10:19 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24