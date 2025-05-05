شخصٌ يتعرّض لإطلاق نار في طرابلس

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولاً أطلق النار على أ.س، في محلة طريق المئتين في مدينة بالقرب من الأخضر.

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وقد أُصيب أ.س، ونُقِلَ إلى المستشفى، بينما حضر الجيش إلى المكان، ويعمل على مُلاحقة مُطلق النار لتوقيفه.