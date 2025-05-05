الرئيس عون: للحفاظ على وحدتنا الوطنية والعمل على بناء وطن قوي منيع

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أكد رئيس الجمهورية في ذكرى السادس من ايار ان أفضل وفاء لشهدائنا يكون بالحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي والعمل على بناء وطن قوي منيع يحمي أبناءه ويصون كرامتهم.وتابع : " هم رمز الإرادة الصلبة التي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارةً."