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لبنان
الرئيس عون: للحفاظ على وحدتنا الوطنية والعمل على بناء وطن قوي منيع
Lebanon 24
05-05-2025
|
23:46
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أكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في ذكرى السادس من ايار ان أفضل وفاء لشهدائنا يكون بالحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي والعمل على بناء وطن قوي منيع يحمي أبناءه ويصون كرامتهم.
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وتابع
الرئيس عون
: "
شهداء
الصحافة اللبنانية
هم رمز الإرادة
اللبنانية
الصلبة التي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارةً."
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