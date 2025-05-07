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لبنان

في بلدة اللبوة... إطلاق نار على صاحب منزل والإعتداء عليه بالضرب

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بلدة اللبوة في قضاء بعلبك شهدت صباح اليوم إشكالاً تطوّر إلى إطلاق نار.
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وبحسب المعلومات، أطلق م.ر وشقيقه ه.ر النار من أسلحة حربيّة على منزل المواطن خ.ر، وقاما بعدها بضرب صاحب البيت بأدوات حادة.
 
 
وأُصيب خ.ر بجروحٍ متفرقة في أنحاء جسده ونُقِلَ إلى المستشفى، بينما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
 
 
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