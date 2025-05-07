في بلدة اللبوة... إطلاق نار على صاحب منزل والإعتداء عليه بالضرب

أفادت مندوبة " " أنّ بلدة اللبوة في قضاء شهدت إشكالاً تطوّر إلى إطلاق نار.

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وبحسب المعلومات، أطلق م.ر وشقيقه ه.ر النار من أسلحة حربيّة على منزل المواطن خ.ر، وقاما بعدها بضرب صاحب البيت بأدوات حادة.

وأُصيب خ.ر بجروحٍ متفرقة في أنحاء جسده ونُقِلَ إلى المستشفى، بينما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.