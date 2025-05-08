سعيد: فقط للملاحظة

كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور على منصة أكس":

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"تساهل الصوت مع مرشحين من انتماء سياسي آخر في مدن ساحل ، وتشددّ في الجرد. فقط للملاحظة".