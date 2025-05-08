عطية: وصول 3 طائرات إماراتية يشكل بشرى للسياحة والاقتصاد

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أكد النائب ، في حديث إلى "صوت كلّ "، أن "وصول ثلاث طائرات إماراتية أمس إلى لبنان يشكل بشرى للشعب اللبناني وللسياحة والاقتصاد في البلد، وإعادة العلاقات مع وتوطيدها يعطيان تحفيزاً لتحسين إمكانات لبنان باستقبال الخليجيين الأشقاء"، وقال:" واضح أن هناك اهتماما خليجيا واحتضانا للبنان".وقدر "دور رئيسي الجمهورية والحكومة، والمساعي الجدية التي قاما بها من خلال التواصل مع ودعوتها إلى لبنان" مشددا على "الدور المهم للخليجيين في ".وعن الخشية من تبدّد المساعدات الخارجية في ظل الهدر والفساد، أكد أن "المطلوب من لبنان الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة المصارف"، ولفت إلى "وجود ورشة عمل في البلد , وان الإصلاح السياسي والمالي قد بدأ"، معتبراً أن "الانسجام الحكومي والتعاون بين رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي يعطيان أملاً، وعلى الرغم من أن الإصلاحات تحتاج إلى الوقت، ولكن فلنكن إيجابيين".واعلن ان " في تحكمها العائلات بشكل أساسي، ولو طغى عليها بعض الألوان السياسية في البلدات والمدن"، واعتبر أن "العلامة الفارقة في هذه الانتخابات غياب عن الواقع في منطقة الشمال وعكار، بعد أن كان ضابطا للإيقاع فيها"، لافتا الى ان "البلدية لا تعطي الانطباع الصادق عن القوة السياسية".واشار إلى أن " في حيدوا أنفسهم وتركوا الانتخابات عائلية، وكذلك حصل في البلدات السنية، وحتى في لا يوجد اصطفاف سياسي، فالتجمعات عائلية مع بعض الرعاية من شخصيات سياسية معينة".