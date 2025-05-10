Advertisement

لبنان

في الشمال.. هذه البلديات فازت بالتزكية

Lebanon 24
10-05-2025 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1358409-638824818941116109.jpg
Doc-P-1358409-638824818941116109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فازت عدة بلديات في محافظة الشمال بالتزكية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية.
Advertisement

- في قضاء البترون فازت 3  بلديات بالتزكية: دوما، راشكيدا وبيت شلالا.

- في زغرتا فازت 6 بلديات بالتزكية: إيعال، حارة الفوّار، راسكيفا، عرجس، كفرحاتا، وكفرفو.

- في قضاء الكورة فازت 10 بلديات بالتزكية: بكفتين، بشمزين، بصرما، بتعبورة، دارشمزين، عفصديق، بترومين، كوسبا، كفرصارون، رشدبين.
مواضيع ذات صلة
مواجهات انتخابية حادة وتنافسات تقليدية و 68 بلدية فازت بالتزكية
lebanon 24
10/05/2025 18:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ادمون غاريوس يعلن لائحة "الشياح تضامن وتطوير" التي فازت بالتزكية
lebanon 24
10/05/2025 18:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في زغرتا وعكار وبشري.. كم بلدية فازت بـ"التزكية"؟
lebanon 24
10/05/2025 18:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز بلدية مزرعة سجد في قضاء الهرمل بالتزكية
lebanon 24
10/05/2025 18:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-05-10
11:09 | 2025-05-10
11:00 | 2025-05-10
10:47 | 2025-05-10
10:30 | 2025-05-10
10:15 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24