في الشمال.. هذه البلديات فازت بالتزكية

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- في فازت 3 بلديات بالتزكية: ، راشكيدا وبيت شلالا.- في فازت 6 بلديات بالتزكية: إيعال، حارة الفوّار، راسكيفا، ، كفرحاتا، وكفرفو.- في فازت 10 بلديات بالتزكية: بكفتين، بشمزين، ، بتعبورة، دارشمزين، عفصديق، ، ، كفرصارون، رشدبين.