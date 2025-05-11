في زحلة.. لائحة ثالثة ستبصر النور خلال ساعات

على بعد أسبوع من موعد والاختيارية في ، توصلت رئيسة الكتلة الشعبية الى اتفاق مع " " على تشكيل لائحة لخوض الانتخابات البلدية بعد الاشكال الذي وقع بينها وبين " ".

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وأشارت المعلومات إلى أنَّ اتفقت مع " "على لائحة ثالثة تكون مؤلفة من أشخاص يدعمهم "التيار"، فيما تحصل هي على غالبية المقاعد البلدية مع اذا ما نالت أصوات أهالي .

وعليه، تشير المصادر إلى أنَّ المعركة ستكون جدا المقبل وأن زحلة ستكون فعلاً أم المعارك.