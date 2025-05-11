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لبنان

في زحلة.. لائحة ثالثة ستبصر النور خلال ساعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2025 | 01:30
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على بعد أسبوع من موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع، توصلت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف الى اتفاق مع "التيار الوطني الحر" على تشكيل لائحة لخوض الانتخابات البلدية بعد الاشكال الذي وقع بينها وبين "القوات اللبنانية". 
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ سكاف اتفقت مع "التيار"على لائحة ثالثة تكون مؤلفة من أشخاص يدعمهم "التيار"، فيما تحصل هي على غالبية المقاعد البلدية مع رئاسة البلدية اذا ما نالت أصوات أهالي زحلة.
 
وعليه، تشير المصادر إلى أنَّ المعركة ستكون حامية جدا يوم الأحد المقبل وأن زحلة ستكون فعلاً أم المعارك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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