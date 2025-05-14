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لبنان
فضل الله: لا علاقة لـ"حزب الله" بملف تهريب الذهب عبر المطار
Lebanon 24
14-05-2025
|
05:16
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قال عضو
كتلة الوفاء
للمقاومة النائب
حسن فضل الله
إن "العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
كان ولا يزال بدعم أميركي دائم".
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وفي كلمة له من المجلس النيابي، أضاف: "
حزب الله
الذي وُلد من بين عذابات الشعب اللبناني قدم التضحيات دفاعاً عن وطنه والمقهورين بفعل السياسات الأميركية".
وتابع قائلاً: "حزب الله تنتخبه فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلاً عنها لأنها تأتمن هذا الحزب على مصالح وطنه".
وأكد أن "حزب الله هو الذي يعمل وفق
الدستور
والقوانين، والمشهود له في الكفاءة ونظافة الكف ومحاربة الفساد".
وأشار
فضل الله
إلى أن "من تسبب بمآسي الشعب اللبناني هو الكيان الاسرائيلي في العدوان الأخير ولا يزال على مرأى ومسمع من
اللجنة الخماسية
".
ونفى أي علاقة لحزب الله بملف تهريب
الذهب
عبر
المطار
، داعياً
الجهات الرسمية
لأن تعلن للرأي العام تفاصيل هذه القضية.
وأكد فضل الله حرص "حزب الله" على أمن المطار وتطبيق القوانين على الجميع، وتوفير البيئة الآمنة لهذا المرفق الحيوي.
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