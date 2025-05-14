Advertisement

لبنان

فضل الله: لا علاقة لـ"حزب الله" بملف تهريب الذهب عبر المطار

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1360246-638828220127817546.jpg
Doc-P-1360246-638828220127817546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن "العدوان الإسرائيلي على لبنان كان ولا يزال بدعم أميركي دائم". 
Advertisement
 
وفي كلمة له من المجلس النيابي، أضاف: "حزب الله الذي وُلد من بين عذابات الشعب اللبناني قدم التضحيات دفاعاً عن وطنه والمقهورين بفعل السياسات الأميركية".
 
وتابع قائلاً: "حزب الله تنتخبه فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلاً عنها لأنها تأتمن هذا الحزب على مصالح وطنه". 
 
وأكد أن "حزب الله هو الذي يعمل وفق الدستور والقوانين، والمشهود له في الكفاءة ونظافة الكف ومحاربة الفساد".
 
وأشار فضل الله إلى أن "من تسبب بمآسي الشعب اللبناني هو الكيان الاسرائيلي في العدوان الأخير ولا يزال على مرأى ومسمع من اللجنة الخماسية". 
 
ونفى أي علاقة لحزب الله بملف تهريب الذهب عبر المطار، داعياً الجهات الرسمية لأن تعلن للرأي العام تفاصيل هذه القضية. 
 
وأكد فضل الله حرص "حزب الله" على أمن المطار وتطبيق القوانين على الجميع، وتوفير البيئة الآمنة لهذا المرفق الحيوي. 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن تهريب شحنة ذهب لـ "حزب الله" عبر المطار.. هذا ما كشفه سلام
lebanon 24
14/05/2025 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تهريب شحنة ذهب والاستغناء عن موظفين في المطار.. ما علاقة "حزب الله"؟
lebanon 24
14/05/2025 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله نافيًا تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت: لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مروجي هذه الأكاذيب
lebanon 24
14/05/2025 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟
lebanon 24
14/05/2025 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2025-05-14
07:30 | 2025-05-14
07:25 | 2025-05-14
07:22 | 2025-05-14
07:18 | 2025-05-14
07:05 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24