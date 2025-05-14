قال عضو للمقاومة النائب إن "العدوان على كان ولا يزال بدعم أميركي دائم".

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وفي كلمة له من المجلس النيابي، أضاف: " الذي وُلد من بين عذابات الشعب اللبناني قدم التضحيات دفاعاً عن وطنه والمقهورين بفعل السياسات الأميركية".

وتابع قائلاً: "حزب الله تنتخبه فئة كبيرة من الشعب اللبناني ليكون ممثلاً عنها لأنها تأتمن هذا الحزب على مصالح وطنه".

وأكد أن "حزب الله هو الذي يعمل وفق والقوانين، والمشهود له في الكفاءة ونظافة الكف ومحاربة الفساد".

وأشار إلى أن "من تسبب بمآسي الشعب اللبناني هو الكيان الاسرائيلي في العدوان الأخير ولا يزال على مرأى ومسمع من ".

ونفى أي علاقة لحزب الله بملف تهريب عبر ، داعياً لأن تعلن للرأي العام تفاصيل هذه القضية.

وأكد فضل الله حرص "حزب الله" على أمن المطار وتطبيق القوانين على الجميع، وتوفير البيئة الآمنة لهذا المرفق الحيوي.