الجميّل: التحالفات في الانتخابات البلدية في بيروت لن تكون في النيابية

كشف النائب ، أن "الفريق الذي اختاره للمجلس البلدي سيعمل تبعًا لمصلحة وهو فريق متجانس".

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وأشار إلى أن "التحالفات في في بيروت لن تكون في النيابية وهدفنا هو تأمين المناصفة والعمل من أجل بيروت".



