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لبنان

الجميّل: التحالفات في الانتخابات البلدية في بيروت لن تكون في النيابية

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:00
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كشف  النائب نديم الجميّل، أن "الفريق الذي اختاره الكتائب للمجلس البلدي سيعمل تبعًا لمصلحة بيروت وهو فريق متجانس".
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وأشار إلى أن "التحالفات في الانتخابات البلدية في بيروت لن تكون في النيابية وهدفنا هو تأمين المناصفة والعمل من أجل بيروت". 

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