نداء من سلام إلى أهالي بيروت

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أكّد رئيس الحكومة خلال جولة له في أحد أقلام الاقتراع أن نسبة الاقتراع في غير مرضية.وأكّد سلام أهمية الاستحقاق الجاري، مشددًا على ضرورة المشاركة الشعبية الفاعلة، في ظل انخفاض نسبة الاقتراع بشكل ملحوظ.وقال سلام: "أثق بأن أبناء بيروت يدركون أهمية أن يكون لهم التمثيل الحقيقي في ، وأتمنى ألا يُفوّتوا هذه الفرصة".وأضاف: "لهذا أوجّه نداءً إلى أهلي في بيروت: أقبلوا على التصويت، فهذه فرصة نادرة لا ينبغي إضاعتها".