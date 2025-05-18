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لبنان

نداء من سلام إلى أهالي بيروت

Lebanon 24
18-05-2025 | 09:08
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أكّد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولة له في أحد أقلام الاقتراع أن نسبة الاقتراع في بيروت غير مرضية.
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وأكّد سلام  أهمية الاستحقاق الديمقراطي الجاري، مشددًا على ضرورة المشاركة الشعبية الفاعلة، في ظل انخفاض نسبة الاقتراع بشكل ملحوظ.

وقال سلام: "أثق بأن أبناء بيروت يدركون أهمية أن يكون لهم التمثيل الحقيقي في المجلس البلدي، وأتمنى ألا يُفوّتوا هذه الفرصة".

وأضاف: "لهذا أوجّه نداءً إلى أهلي في بيروت: أقبلوا على التصويت، فهذه فرصة نادرة لا ينبغي إضاعتها".
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