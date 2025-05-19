انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لبلدات بشري وحدشيت وبان وطورزا في قائمقامية بشري

Advertisement

عقدت قائمقام بشري في مكتبها في القائمقامية أربع جلسات متتالية لانتخاب رئيس ونائب رئيس لكل من مدينة بشري وبلدات حدشيت وبان وطورزا. وفاز بالتزكية كل من:جو رئيسا لبلدية بشري، وكابي نائبا له.كارلوس يوسف إسحق رئيسا لبلدية حدشيت وزياد نائبا له.روبير إلياس مقصود رئيسا لبلدية ونزار فريد نائبا له.وفي جلسة بان، جرت عملية الاقتراع وفاز بادواني برئاسة البلدية، ونعمة أنطونيوس نائبا له.وتحدثت الشفشق فنوهت بـ"الجهود التي بذلها الرؤساء والمجالس البلدية السابقون في خضم الأزمات الاقتصادية الصعبة"، متمنية لـ"الرؤساء والمجالس الجديدة التوفيق في مهامهم والقيام بمسؤولياتهم وتنظيم الأولويات والعمل بشفافية".وأكت "الوقوف إلى جانبهم"، مشددة على "ضرورة وضع سلم أولويات وتنشيط العمل السياحي والزراعي للمساعدة في تثبيت الأهالي في قراهم وبلداتهم، والعمل بموجب القوانين، لا سيما ، والوقوف على الحياد ومعاملة جميع ابناء البلدة بالمساواة". (الوكالة الوطنية)