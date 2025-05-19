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لبنان

انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لبلدات بشري وحدشيت وبان وطورزا في قائمقامية بشري

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:52
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عقدت قائمقام بشري ربى الشفشق في مكتبها في القائمقامية أربع جلسات متتالية لانتخاب رئيس ونائب رئيس لكل من مدينة بشري وبلدات حدشيت وبان وطورزا. وفاز بالتزكية كل من:
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جو إيلي كيروز رئيسا لبلدية بشري، وكابي ملحم طوق نائبا له.

كارلوس يوسف إسحق رئيسا لبلدية حدشيت وزياد يوسف الخوري نائبا له.

روبير إلياس مقصود رئيسا لبلدية طورزا ونزار فريد بطرس نائبا له.

وفي جلسة مجلس بلدية بان، جرت عملية الاقتراع وفاز بادواني رومانوس زعيتر برئاسة البلدية، ونعمة أنطونيوس الزعبي نائبا له.

وتحدثت الشفشق فنوهت بـ"الجهود التي بذلها الرؤساء والمجالس البلدية السابقون في خضم الأزمات الاقتصادية الصعبة"، متمنية لـ"الرؤساء والمجالس الجديدة التوفيق في مهامهم والقيام بمسؤولياتهم وتنظيم الأولويات والعمل بشفافية".

وأكت "الوقوف إلى جانبهم"، مشددة على "ضرورة وضع سلم أولويات وتنشيط العمل السياحي والزراعي للمساعدة في تثبيت الأهالي في قراهم وبلداتهم، والعمل بموجب القوانين، لا سيما قانون الشراء العام، والوقوف على الحياد ومعاملة جميع ابناء البلدة بالمساواة". (الوكالة الوطنية)
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