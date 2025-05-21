بنك لبنان والمهجر يُعزّز التزامه بالتعليم والتواصل

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شارك في الطاولة المستديرة التي نظّمها اتحاد جمعيات خريجي في ، تحت عنوان:" القيم الفرنكوفونية والهوية الثقافية: أي دور لخريجي الجامعة في والعالم؟" مع وزيرة الثقافة السابقة في السيدة ريما ، ووزير الثقافة في لبنان الدكتور غسان سلامة، والتي عُقدت بحضور شخصيات وثقافية واقتصادية بارزة، وعدد من خريجي الجامعة.وتأتي مشاركة والمهجر في هذا اللّقاء في إطار دعمه المستمر للتعليم وتمكين الشباب، ولشراكته المتينة مع جامعة ومجتمع خريجيها. كما أنّه من خلال تعاونه مع اتحاد جمعيات الخريجين وشركة أروب للتأمين، جدّد بنك لبنان والمهجر التزامه بمبادرة بطاقة خريجي الجامعة المسبقة الدفع من Visa (Visa USJ Alumni Affinity). وتم خلال المناسبة تقديم ميدالية شرف للسيد سعد تكريما لمبادرات المصرف المميزة لهذا البرنامج.لخص سليم دكّاش اليسوعي، القدّيس يوسف ، ارتباط الجامعة بالفرنكوفونية بالعبارات التالية: "بالنسبة لنا ، لم تكن الفرنكوفونية يومًا مجرد انتماء لغوي. إنها أسلوب حياة، منهج للتفكير والحوار وبناء الروابط والدفاع عن الكرامة الإنسانية. إنها تجسيد للإنسانية ومثال للعدل والحرية والأخوة. إنها مساحة للتعدد واحترام الاختلاف".وأعرب الدكتور كريستيان ، جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف، عن شكره لبنك لبنان والمهجر ورئيس مجلس إدارته على دعمهم المستمر، وحثّ الخريجين على المشاركة والانضمام إلى المبادرة التي أطلقها المصرف والاتحاد من خلال الحصول على بطاقة Visa USJ Alumni Affinity والاستفادة من المزايا الخاصة التي تقدمها شركة أروب للتأمين للخريجين. كما شدّد انه "بالإضافة إلى مزايا البطاقة، فهي وسيلة فعّالة لدعم الاتحاد والطلاب الحاليين في الجامعة ".وقد علّق السيد سعد أزهري، والمدير العام لبنك لبنان والمهجر قائلاً:"يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الغني فكرياً وثقافياً، الذي يجمع نخبة من خريجي جامعة القديس يوسف، وهي الجامعة التي شكلت رسالة للانفتاح وجسراً بين لبنان والعالم. كما يشرفني أن أنوه بشراكة بنك لبنان والمهجر مع جامعة القديس يوسف واتحاد جمعيات خريجيها. ان هذه الشراكة نشأت لتلبي حاجة القدامى بإطلاق برنامج مبتكر وفريد من نوعه يجمع بين الحصول على بطاقة Visa USJ Alumni Affinity، المصممة خصيصاً مع شعار الذكرى الـ ١٥٠سنة للجامعة، والاستفادة من عروض استثنائية من شركة آروب للتأمين. ويساهم هذا البرنامج عند شراء البطاقة أو بوليصة تأمين بدعم الطلاب الذين هم بحاجة إلى منح دراسية. ان هذا التوجه هو من صلب إيماننا بمسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الشباب والشابات في لبنان لكي يبقى لبنان منارة للعلم، وبقدرتنا سوياً على صنع غدٍ أفضل".