صرخة الأهل تتصاعد.. الرقابة على المدارس الخاصة ضرورة لحماية الطلاب

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أشارت رئيسة "اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة"، ، في بيان، إلى "حادثتين مؤلمتين هزتا والمتن اليوم".أضافت: "إنها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها اولادنا في المدارس للإهمال"... وناشدت والبلديات تشديد الرقابة على وسائل النقل الخاصة بالطلاب، والزامهم شروط السلامة المرورية، وأخذ الاجراءات القانونية الصارمة في حق المخالفين".كما ودعت وزيرة التربية ايضاً إلى "تفعيل الرقابة على ادارات المدارس الخاصة، فهم يتحملون مسؤولية اي تهديد يتعرض له اولادنا داخل المبنى وأثناء الأنشطة خارج المدرسي، وندعوها إلى متابعة التحقيقات الحوادث الاخيرة والسابقة ومحاسبة المستهترين بحياة أولادنا وتأمين الدعم النفسي للضحايا من اطفالنا".كما وطالبت الاهل بـ "عدم التستر على اي نوع من انواع الاهمال في حق اولادهم.".كما ودعت "أصحاب المؤسسات الترفيهية التي تستقبل أطفالنا إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من العاملين فيها وتدابير السلامة والأمان لهم".وكذلك ض البيان وزارة التربية، على "وضع وتفعيل خطة طوارئ وإخلاء فعالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والبلديات، وبخاصة بعد تكرار الإعتداءات بالقرب من المدارس الرسمية والخاصة وحولها. (الوكالة الوطنية)