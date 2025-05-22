Advertisement

لبنان

صرخة الأهل تتصاعد.. الرقابة على المدارس الخاصة ضرورة لحماية الطلاب

Lebanon 24
22-05-2025 | 16:44
A-
A+

Doc-P-1364532-638835544241944269.jpg
Doc-P-1364532-638835544241944269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت رئيسة "اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة"، لما الطويل، في بيان، إلى "حادثتين مؤلمتين هزتا طرابلس والمتن اليوم".
Advertisement

أضافت: "إنها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها اولادنا في المدارس للإهمال"... وناشدت وزير الداخلية والبلديات تشديد الرقابة على وسائل النقل الخاصة بالطلاب، والزامهم شروط السلامة المرورية، وأخذ الاجراءات القانونية الصارمة في حق المخالفين".

كما ودعت وزيرة التربية ايضاً إلى "تفعيل الرقابة على ادارات المدارس الخاصة، فهم يتحملون مسؤولية اي تهديد يتعرض له اولادنا داخل المبنى وأثناء الأنشطة خارج الحرم المدرسي، وندعوها إلى متابعة التحقيقات  الحوادث الاخيرة والسابقة ومحاسبة المستهترين بحياة أولادنا وتأمين الدعم النفسي للضحايا من اطفالنا".

كما وطالبت الاهل بـ "عدم التستر على اي نوع من انواع الاهمال في حق اولادهم.".

كما ودعت "أصحاب المؤسسات الترفيهية التي تستقبل أطفالنا إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من العاملين فيها وتدابير السلامة والأمان لهم".

وكذلك ض البيان وزارة التربية، على "وضع وتفعيل خطة طوارئ وإخلاء فعالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والبلديات، وبخاصة بعد تكرار الإعتداءات الإسرائيلية بالقرب من المدارس الرسمية والخاصة وحولها. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
هذا ما ينتظر أقساط المدارس الخاصة
lebanon 24
23/05/2025 01:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لطلاب المدارس الخاصة والرسمية.. إليكم شروط الترشح لمسابقة الشعر والقصة القصيرة
lebanon 24
23/05/2025 01:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة أثارت الهلع في صفوف الطلاب والأهالي... هذا ما شهدته إحدى المدارس
lebanon 24
23/05/2025 01:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـmtv: يُمكن إنصاف الأساتذة والمعلّمين إذا طُبّق القانون المتعلّق بالتعويضات وإذا التزمت به المدارس
lebanon 24
23/05/2025 01:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2025-05-22
16:53 | 2025-05-22
16:47 | 2025-05-22
16:44 | 2025-05-22
16:36 | 2025-05-22
16:33 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24